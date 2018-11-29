Kıbrıs'ta bir caminin renkli ışıklarla süslenmesi, tepki çekti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne’ye bağlı Ozanköy’de, Pakistanlıların mevlid okutmak için Kazafana Camisi'nin çevresini renkli ışıklarla süslemesi, tepkilere neden oldu.