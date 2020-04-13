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Rumların teklifi KKTC'de krize yol açtı: Türkiye bize yeter

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum yönetiminin, koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını açıklaması Ada'da tartışmalara neden oldu. Rum Kesimi'nden yapılan tıbbi yardım malzemesi yardım teklifi KKTC hükümeti ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında tartışmalara yol açtı.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:42
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Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi arasına bu sefer de koronavirüs salgını girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile koronavirüs salgınına yönelik ortak mücadele görüşmesi sonucu Rum yönetimi koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını duyurdu. Rum kesiminin tıbbi yardım malzemesi gönderme teklifi KKTC'de krize yol açtı.

"İLAÇ İSTENECEKSE TÜRKİYE BİZE YETER"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "İlaç ihtiyaç olacaksa Türkiye'den istenir gelirdi". Bu adım gereksizdi. Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi işi olmadı. Bu iş olmadı. İhtiyacımz yok böyle bir şeye" ifadelerini kullandı. İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, aynı ilacın KKTC'de de olduğunu ifade ederek, " KKTC Cumhurbaşkanlığımız, Rum komşumuzu şirin göstermek için servis ettiği haberin sadece rakamlarına baktığımızda, bunun sadakadan başka bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

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