'Kıbrıs’ta ‘oldubitti’ye müsaade etmeyeceğiz'
Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye’nin Kıbrıs’ta doğalgaz arama çalışmalarına devam ettiğini, bazı ülkelerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Dönmez “Bölge dışı aktörlerin arkasına sığınarak bu işi ‘oldubitti’ye getiremezler” dedi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulunan rezerv yatakları, dünyanın gözünü Akdeniz’e çevirmesine neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin,
“Biz oraya gemiyi gönderdikten sonra ortalık ayaklandı. Herhalde izlediniz. Başta Kıbrıs Rum yönetimi olmak üzere. Dediler ‘burada Türklerin ne işi var’. Senin orada ne işin varsa benim orada o işim var. Bizim kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Ama sizin de bizim malımızda, mülkümüzde ekonomik bölgemizde işinizin olmaması lazım. Bölge dışı aktörlerin arkasına sığınarak ‘oldubitti’ye getirmenize müsaade etmeyeceğiz” dedi. Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin sürdüğünü anımsatan Dönmez, temmuz ve ağustos ayları gibi ilk sonuçların alınmasını beklediklerini vurguladı.
140 SONDAJ YAPILACAK
Bakan Dönmez, ikinci arama ve sondaj gemisinin de alındığını dile getirerek, şöyle devam etti “Onu da inşallah haziran ayı içinde hazırlığını tamamlayıp, yine Akdeniz’e göndereceğiz. Yavuz ismini verdik. Hem Yavuz hem Fatih yılda en az ikişer tane sondaj yapacak. Bizim şöyle bir sloganımız var, ‘varsa bulacağız’. Ama onun için de duaya da ihtiyacımız var. Sadece denizde değil karada da hem petrol hem de doğalgaz aramamızı artırdık. Geçtiğimiz yıl 60-65 tane sondaj açarken bu yıl inşallah 130-140 hedefimiz. Ülke büyüyor, kalkınıyor. Enerjiye ihtiyacı var. Doğal gaz, petrol başta olmak üzere. Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 75’ler civarında, bunu azaltmamız lazım. Her yıl yaklaşık 40 milyar dolar enerji ürünlerine para ödüyoruz. Bak şu anda cari açıkla mücadele ediyoruz. Eğer petrol veya doğalgaz bulabilirsek o zaman bu cari açık sorunu problem olmaktan çıkacak.”
GÖÇÜ DURDURMALIYIZ
Türkiye’nin tarım ürünü üreten bir ülke olduğuna değinen Dönmez, “Katma değeri daha fazla olan ürünlere yönelmemiz lazım. Özellikle tıbbi aromatik bitkiler. Bu konuya ağırlık vermeliyiz. Bu tip ürünleri bulmamız lazım. Özellikle bu baharat ve tıbbi aromatik ürünlerde dünyada en büyük ihracat kalemlerimizden birisi. Belli bölgelerde ciddi bir potansiyel var. Ben inanıyorum ki bizim köylümüz de çiftçimiz de gösterilirse rahatlıkla ekip, biçebilir ve kazancını artırabilir.” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, köyden kente göçün önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bizim göçü durdurmamız lazım. Şehirden buraya göç almamız lazım. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda 13 milyon nüfusumuz vardı. Nüfusun yüzde 85’i köylerde yaşıyordu. Şimdi 82 milyona ulaştık, 15-20 milyon kırsalda yaşayan bir nüfusumuz var” dedi.
Tüpün parası gübreden çıkacak
Gölpazarı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 720 yıllık tarihi Kasımlar Camii’nin açılışına katılan Dönmez, Bilecik’in, Osmanlı Devleti’nin köklerinin gelişmesinde büyük önem taşıdığını söyledi. Bakan Dönmez, yaşam standartlarının şehirde olduğu gibi köylerde de eskiye göre daha geliştiğine işaret etti. İnsanoğlunun istek, ihtiyaç ve arzularının bitmeyeceğini ifade eden Dönmez “Şimdi diyeceksiniz ki ‘elektrik var ama gaz yok.’ Gaz da olsa iyi olur. Daha doğal gazı Gölpazarı’na yeni getirdik. Köyler için bir başka projemiz var. Para vermeden kendi gazınızı kendinizin üreteceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şöyle üç dört büyükbaş hayvanınız varsa ahırınızda onun gübresinden mutfağınızdaki ihtiyacını karşılayacak gazı üretmek imkanına da kazandıracağız. İlk denemelerini fabrikada yaptırdık, olumlu çıktı. 8-10 köy seçeceğiz, oralarda o tesisi vereceğiz. ‘Biogaz’ dediğimiz gazı size ürettireceğiz. Artanı da yine gübre yapacaksınız. Tüp parası vermemiş olacaksınız.”
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