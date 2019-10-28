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Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesindeki kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı yaşamını yitirdi, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

  • AA
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.
 
Hasan Karlı (41) yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
 
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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