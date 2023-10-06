Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin ŞİMŞEK, 05.10.2023 günü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkan! Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesine BTÖ mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucunda şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun. " ifadelerine yer verdi.