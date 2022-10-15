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Kiev'den enerji tasarrufu çağrısı

Rus güçlerinin elektrik altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halka enerji tasarrufu çağrısı yapılırken şehrin bazı sokakları yarı karanlığa büründü.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Kiev'den enerji tasarrufu çağrısı
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Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde bir enerji altyapısını hedef aldığını, can kaybının olmadığını belirtti.

Saldırının enerji altyapısında ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Kuleba, Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

Kuleba, "Bugün, 17.00-23.00 saatlerinde tüm bölge sakinlerini elektrik kullanımını sınırlamaya çağırıyorum. Bu, hepimizin bu zorlukları daha az fark edilir şekilde geçmesini sağlayacaktır. Ancak bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız, mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ve elektrik eksikliği ile ilgili tüm sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, havanın kararmasıyla birlikte Kiev'deki sokakların bir kısmı yarı karanlığa büründü. Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi.

Çağrının ardından kapanan dükkanların çoğunluğunda da vitrin ve tabela ışıkları kapatıldı.

Rus güçleri, dün de Kiev bölgesinde bir elektrik dağıtım merkezini hedef almıştı.

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