18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kurulan yeni partilere TBMM'de grup kurabilmeleri için CHP'den milletvekili temin edebileceğini açıklamıştı.



MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterek, "Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi’mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve ağır yüküdür." dedi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919’un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.