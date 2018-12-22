Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi 'İslam'ı hatırladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimler öncesi 'İslam'ı hatırladı. Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat ilçesinde İslam Eserleri Müzesi'ni açtı.
- Star.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde de olduğu gibi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi dini değerler üzerinden çalışmalarına hız verdi. Seçimlerin yaklaşmasına yakın mukaddes dinimizi siyasete alet etme girişimleri CHP'de bir gelenek haline geldi. Seçimlerin yaklaşmasıyla Cuma namazlarına giden, türbeleri ziyaret eden CHP'li siyasetçileri görmeye alıştık. Bunun son örneği Erzurum Çat ilçesinde tekrar yaşandı.
İSLAMI HATIRLADI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere günler kala İslamı hatırladı. Yerel seçimde büyük bir hezimet yaşayacağının farkında olan Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerin oylarına göz dikti.
KURTULUŞ YOLU ARIYOR
Büyük orandaki CHP'li seçmenlerin desteğini kaybeden ve seçimler öncesi kurtuluş yolu arayan Kılıçdaroğlu Erzurum'un Çat ilçesinde "İslam Eserleri Müzesi"nin açılışını yaparak muhafazakar seçmenlerle yakınlaşma çabası içerisine girdi.
VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DUA ETTİ
Toplu açılış töreninin ardından müzedeki türbeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu vatandaşlarla birlikte dua etmeyi eksik etmedi.
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