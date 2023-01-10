Kılıçdaroğlu, 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak kullandığı ‘Beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı' ifadeleri nedeniyle Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak kullandığı 'Beşli çetenin hamisi, tahsildarı, pazarlamacısı' ifadeleri nedeniyle Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.