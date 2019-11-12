Kılıçdaroğlu 50 bin TL tazminata mahkum edildi Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti