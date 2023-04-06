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Güncel

Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkardı! ''Temiz para'' dediği kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ağızları açık bırakacak açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, geçmişte de dile getirdiği 'temiz para' söyleminin ne anlama geldiğini açıkça itiraf etti. Ülkeye 300 milyar dolar temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?' sorusu sonrası ülkeye getireceği 300 milyar dolar temiz paranın uyuşturucu baronlarının parası olduğunu itiraf etti.

6 Nisan 2023 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkardı! ''Temiz para'' dediği kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış
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Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu katıldığı Habertürk yayınında Türkiye'yi uyuşturucu baronlarının parasıyla yöneceğini itiraf etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'ye 300 milyar dolar temiz para getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, paranın kaynağını da sonunda açıkladı. Geçmişte de sıklıkla "temiz para" ifadesini dillendiren Kılıçdaroğlu, milyonların gözünün içine baka baka uyuşturucu baronlarıyla iş tutacağını ifade etmekten hiç çekinmedi.

"300 MİLYAR DOLAR TEMİZ PARA GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF'ye git yalvar yakar değil.

"UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"

Sunucunun, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." cevabını verdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.

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