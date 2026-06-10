CHP'de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partideki yolsuzluklar ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına vurgu yapıp isim vermeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda Özel'e yönelik "hain" sloganları atıldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.

BU 10 İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV100 canlı yayınında aktardığına göre; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır yer alıyor.

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