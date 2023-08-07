Kılıçdaroğlu baskıyı artırıyor! CHP'de milletvekillerine yeni yasaklar

14 ve 28 Mayıs seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını üstlenmek yerine faturayı MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Diğer yandan CHP içerisinde yaşanan değişim hareketi de her geçen gün büyürken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

CHP'de yerel seçimler öncesi kongre gerginliği tavan yaparken Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin partideki son duruma ilişkin Serbestiyet'e açıklamalarda bulundu.

"ÖRGÜTTE HERKESİN MORALİ ÇOK BOZUK"

Çetin yaptığı açıklamada, "Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder onu zaman gösterir ama İmamoğlu yerel seçimde İstanbul'a aday olmazsa seçim kaybedilir." dedi.

VEKİLLERE BASKI SÜRÜYOR

CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen yeni haftalık bilgilendirme raporu ortaya çıktı.

Parti yönetimi CHP'li vekillerden kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmemeleri istendi. Vekillerden bireysel söylemler yerine parti söylemlerini benimsemeleri istendi.

"BİREYSEL GÖRÜŞLER YERİNE PARTİ POLİTİKASINA UYGUN SÖYLEMLER TERCİH EDİLMELİ"

Konuyla ilgili, "Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli." denildi.

Yine ayrıca, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli." ifadelerine yer verildi.