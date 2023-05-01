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Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! Bakan Nebati'den cevap: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret için vergi alınmayacağını vadetti. Ancak bu uygulama 2022 yılı başından beri zaten var. Kılıçdaroğlu'na cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.' diye konuştu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! Bakan Nebati'den cevap: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz
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CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda asgari ücret için vergi almayacaklarını vadetti. Oysa ki 2022 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret için vergi alınmaması kararlaştırıldı ve o tarihten bu yana bu düzenleme uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti.

Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor. Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum.

Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum.

Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.

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