Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi... ''Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke''

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması Programı'nda yeni bir gafa daha imza attı.
Kavgalar ve pazarlıklar sonrası aday olmasının ardından şehir turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da yaptığı konuşmada, "Kony, Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanarak son dönemdeki gaflarına bir yenisini daha ekledi.
Kemal Kılıçdaroğlu:— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 28, 2023
"Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke." pic.twitter.com/OOzaedcTaL
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla sınırlı kalmadı: Konuşmasının devamında Konfüçyüs'a ait "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner" sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler' diyerek alıntılaması da gündem oldu.