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Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi... ''Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke''

Konya'da konuşan 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa daha imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Konya Hollanda'dan büyük bir ülke' diye konuştu.

28 Mart 2023 Salı 14:24 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi... ''Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke''
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6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması Programı'nda yeni bir gafa daha imza attı.

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Kavgalar ve pazarlıklar sonrası aday olmasının ardından şehir turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da yaptığı konuşmada, "Kony, Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanarak son dönemdeki gaflarına bir yenisini daha ekledi.

KONFÜÇYÜS'ÜN CÜMLESİNİ MEVLANA'NIN SÖZÜ DİYEREK ALINTILADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla sınırlı kalmadı: Konuşmasının devamında Konfüçyüs'a ait "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner" sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler' diyerek alıntılaması da gündem oldu.

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