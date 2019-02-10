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Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP Ankara adayları tanıtıp toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun adını bir türlü söyleyemedi.

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Ankara'da düzenlenen bir törenle CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için Ankara adaylarını tanıtan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak çalışmaları yürüttüğü muhalefet liderlerine teşekkür etmek istedi.
 
İP ve Genel Başkanı Akşener'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sıra SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na gelince zor anlar yaşadı.
 
SP ile diresek teması yaptıklarını ve tüm teşkilatlarına teşekkür ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu diyemeyince son denemede ''Karamollaoğulları'' diyrerek teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

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