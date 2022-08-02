Kılıçdaroğlu bu kez de Erzurum'da rezil oldu

Kılıçdaroğlu, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu, kentte bulunan şeker fabrikasından işçi çıkarıldığını iddia etti.

Fabrikadan işçi çıkarıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, çıkarılan işçi rakamını paylaşmak istese de başarılı olamadı. "Şeker fabrikanız vardı sizin, özelleştirildi." diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Önce söz verdiler. Dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size. Yaklaşık... "