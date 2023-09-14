Bağlar resmen koptu! Kılıçdaroğlu da köprüleri attı: İttifak zaten bitmişti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını açıklayacak olmasına da değindi.
"Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik.