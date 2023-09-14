Bağlar resmen koptu! Kılıçdaroğlu da köprüleri attı: İttifak zaten bitmişti!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından her iki parti de yaşanan hezimet için topu birbirine atarken, İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili kararını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

"ÖZGÜR BEY YARIN ADAYLIĞINI İLAN EDECEK"

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını açıklayacak olmasına da değindi.

"Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik.