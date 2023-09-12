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  • Kılıçdaroğlu değişimcilerin ipini çekiyor! İmamoğlu'na yakın isim görevden alındı
Güncel

Kılıçdaroğlu değişimcilerin ipini çekiyor! İmamoğlu'na yakın isim görevden alındı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisine devam eden 'değişim' kavgasına yönelik harekete geçerek tasfiyelere başladı. CHP'deki değişim hareketini destekleyen ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevden alındı.

12 Eylül 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu değişimcilerin ipini çekiyor! İmamoğlu'na yakın isim görevden alındı
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CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımının yer aldığı bir listeyi paylaştı. Yapılan paylaşıma "Örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" notu düşüldü. Söz konusu listede ise bir ismin yer almaması dikkat çekti.

'DEĞİŞİM' DESTEKÇİSİ IŞIK GÖREVDEN ALINDI

Partide seçim hezimeti sonrasında başlayan 'değişim' hareketini destekleyen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olan Ozan Işık'ın genel sekreterlik görevinden alındığı görüldü.

KARARI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Zafer Partili Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanlığına sert tepki gösteren ve bu açıklamalarıyla gündem olan Işık, görev değişikliği kararını sosyal medyadan öğrendi. Işık'ın yerine ise Şule Dilara Dalbudak atandı.

  • Kılıçdaroğlu değişim
  • İmamoğlu destek
  • Gençlik Kolları alım

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