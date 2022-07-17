Kılıçdaroğlu, ''FETÖ'' diyemedi! Yandaş medya 15 Temmuz'u hiç görmedi

15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren amansız direnişte, halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmiş, cuntaya bağlı darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti.



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında FETÖ'nün adını bile anmadı.



Sabah'ın haberine göre; Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.



Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" mesajıyla FETÖ'yü suçlamak bir yana Başkan Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit de etti.



Tüm kanallar 15 Temmuz özel yayını yaparken CHP'nin paravan medya organları Halk TV, KRT gibi televizyonlar ihanet girişimini hiç görmemeyi tercih etti.

MÜCADELEMİZ HEM FETÖ HEM DE SİZİNLE OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kontrollü darbe" yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Tankın üstüne çıkamadın, tam tersi tankın yanından sıvıştın. Rakibin de olsa darbelere karşı gelmek ve demokrasiyi savunmak adına hükümete zerre sahip çıksaydın, bu tweet'i atmaya hakkın olurdu.

Fadime Özkan: 15 Temmuz işgal gecesinde siz kahvenizi yudumlarken, o andıklarınız can feda ediyor ama vatanı teslim etmiyordu. 15 Temmuz'u unutturmak, FETÖ'yü aklamak için ne yaptığını görüyoruz. Artık mücadelemiz hem FETÖ hem sizinle!

FETÖ DEMEYE DİLİN VARMIYOR MU?

Kılıçdaroğlu'nun 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığına, bunun yerine örgütle mücadele eden hükümeti eleştirdiğine dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Ortağınız kızıyor diye ne PKK'nın ne de FETÖ'nün adını anmıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.