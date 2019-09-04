CHP'li belediyelerde yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bu atamaları etik bulmuyorum. Hepsi düzeltilir. Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısı da lafta kaldı. Bir yandan da işçi kıyımı yapan CHP'li belediyelerin, akraba atamaları tüm hızla sürerken, atanan akrabalar da tepkilere rağmen koltuklarında oturmaya devam ediyor. İşte, sadece İzmir ve Adana'da halen devam eden bazı akraba kıyakları.

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atadığı için eleştirilen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesislerin müdürlüğüne kardeşinin üniversite öğrencisi oğlu Derya Girgin'i (23) getirdi. Halasının kızı Yıldız Sedef'i Halkla İlişkiler Müdürü, eşinin akrabası Handan Kalalı'yı da Muhasebe Müdürü olarak atadı. Bu atamaların Kılıçdaroğlu'nun uyarısına rağmen devam etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da seçimlerde kendisini destekleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Birimine koordinatör olarak atadı. İmar Müdürlüğü'ne ise, Belediye Meclis Üyesi CHP'li Barış Uçar'ın eşi Fatma Nur Doğan Uçar'ı getirdi. Amcası Osman Oray ve dayısı Burhan Güneş'i belediye şirketine hukuk müşaviri yapan Karakayalı, CHP Kemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sulu'yu da sözleşmeli hukuk danışmanlığı görevine getirdi. Gençlik Kolları Başkanı İsmet Baysu'yu Kültür Müdürlüğüne, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray'ı ise KEM-BEL Şirketine Genel Müdür olarak atadı.