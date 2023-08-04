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Güncel

Kılıçdaroğlu için kader anı! Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de süreç başladı

Seçim hezimeti sonrası değişim tartışmalarını yaşandığı CHP'de 38'inci olağan kurultay için ilçe kongreleri yarın başlıyor. Değişim tartışmalarına kulak tıkayarak koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise, kurultay sürecini yakından takip ediyor.

4 Ağustos 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu için kader anı! Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de süreç başladı
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Parti içi muhalefetin değişim çağrılarının odağındaki CHP'de, kurultay takvimi işliyor.

İlçe kongrelerinde oy kullanım hakkına sahip olan delegelerinin seçimi temmuz ayında tamamlandı. Sırada ilçe yönetimlerinin belirleneceği kongre süreci var.

5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe kongreleri 10 Eylül'de sona erecek. Kongrelerde, yönetim kadrolarının büyük oranda değişime gidilmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu, bu yolla, delege üstünlüğünü elinde tutmayı amaçlıyor.

İlçe kongrelerinin bazılarına bizzat katılması beklenen CHP Lideri, bazılarına da videokonferans aracılığıyla bağlanacak.

CHP'de il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim tarihinde tamamlanacak. Ardından CHP Parti Meclisi, seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek.

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