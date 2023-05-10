Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. CHP lideri, adaylık ilanı sonrası ilk iş olarak HDP'yi ziyaret etti ve 'herkesle kucaklaşacaklarını' söyledi.

HDP ziyaretinden memnuniyet duyan Kandil, Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, kaçamak yanıtlar vererek, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürmüştü.

HDP'LİLER KILIÇDAROĞLU İLE UZLAŞIYA DAİR İPUÇLARI VERMEYE BAŞLADI

HDP kanadı Kılıçdaroğlu'na vereceği desteği resmi olarak duyurduktan sonra eteklerindeki taşları da dökmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde ittifaka ilişkin konuşan HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti.

Çandar, bugün terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi.

HDP'Lİ ÇANDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN

Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.

ÖZERKLİK VURGUSU: KÜRTLER SURİYE'DE ÖZ YÖNETİM BÖLGESİ OLUŞTURMASINI İSTİYOR

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, BULDAN VE SANCAR İLE MUTABAKAT ORTAYA KOYDU"

Kılıçdaroğlu'na oy verme sebeplerini sırasıyla açıklayan Çandar, "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itiraflarda bulundu.