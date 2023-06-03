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Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kemal Kılıçdaoğlu hariç diğer tüm MYK üyelerinin istifa ettiği CHP'nin Parti Meclisi toplantısı başladı. Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
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CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.

PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

TÜM MYK ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

28 Mayıs seçiminde büyük hezimete uğrayan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etmişti.

MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.

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