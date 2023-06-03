Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.
PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.
28 Mayıs seçiminde büyük hezimete uğrayan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etmişti.
MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.