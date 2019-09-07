Kılıçdaroğlu konuşma yaptığı sırada kendisine yumurta atıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası Belediyesi önünde konuşma yaparken bir kişi sahneye doğru yumurta attı.
Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası Belediyesi önünde konuşma yaparken bir kişi sahneye doğru yumurta attı.
Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına aldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu konuşmasına devam etti.
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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