Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi destekleyen partilileri hedefe koydu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde Muharrem İnce’yi destekleyen partililere nefes aldırmıyor. Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un 5 Ağustos’ta yazdığı “Batsın sizin ıslak imzanız” yazısını paylaşan Bursa teşkilatına üye Ali Uluşahin, il başkanlığı tarafından “tedbirli” olarak disipline verildi.

Bir dönem CHP’den Bursa Milletvekili aday adayı da olan Uluşahin tepkisini “@cosknbekr2 paylaşmak CHP’de suç sayılmış! Gel de gülme! CHP Bursa İl Başkanlığı gururla sunar: İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevk” mesajıyla paylaştı. Uluşahin’in bu mesajının ardından Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da boş durmadı.

İL BAŞKANLARINA YETKİ

CHP Genel Merkezi’nin Türkiye genelindeki il başkanlıklarına Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirenleri disipline vermesi için yetki verdiği ortaya çıktı. Her ilde oluşturulan Disiplin Kurulu özellikle sosyal medya üzerinde eleştirisel paylaşım yapan partiliye anında dilekçe gönderiyor. Çok sayıda partilinin bu yüzden disipline verildiği öğrenildi. CHP’liler anti demokratik bu uygulamaya büyük tepki gösterdiler.

(Akşam)