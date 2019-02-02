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Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer'i savundu: Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez

Tunç Soyer´i CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarının babası üzerinden tartışılmamasını öğütlerken, 'Nurettin Soyer´in hiçbir suçu yok. Babası bir savcı, oturmuş dava açmış. Kişiler beraat eder, etmez. Ne yapalım? Başarılı bir hukukçu, hakkını da yemeyelim'

  • star.com.tr
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon proğramında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere ilişkin, açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Soyer'in Seferihisar'da başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını ve babası üzerinden suçlanamayacağını söyledi.

"NURETTİN SOYER'İN HİÇBİR SUÇU YOK Kİ"

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül sonrası ülkücüsü devrimcisi birçok kişinin idamına zemin hazırlayan ve hükümlülere yaptırdığı işkencelerle bilinen Nurettin Soyer'i 'kamu görevlisi' ve 'başarılı bir hukukçu' diyerek savundu. Tunç Soyer'le ilgili kamuoyu tepkilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Suç bireyseldir. Kaldı ki babasının hiçbir suçu yok ki. Babası bir kamu görevlisi. Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez. Ne yapalım? Başarılı bir hukukçu, hakkını da yemeyelim. Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş oğlu kalkıp suçlayalım, bu nedir biliyor musunuz? Demokrasi kültürünün olmaması demektir" savunmasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yaşanan işkenceleri, idamları görmezden gelerek verdiği bu cevap tepki çekti. 

 

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