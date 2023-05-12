''Kılıçdaroğlu oyları çöpten çıktı'' yaygarası yapacaklardı! CHP'nin kirli planı deşifre oldu

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun seçim sürecine gölge düşürmeyi amaçlayan eylemleri hız kazandı.

Seçim günü, "Kılıçdaroğlu oyları çöpten çıktı" yaygarası yapmayı planlayan CHP'nin kirli planı deşifre oldu.



Konya'nın Derbent ilçesinde sabah saatlerinde skandal bir olay yaşandı.



Yapılan ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Konya'da CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası ile yakaladı.

CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak ve sahte oyları teslim eden Cafer Y. isimli şahıs hakkında 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.