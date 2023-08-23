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Güncel

Kılıçdaroğlu oylarını şişiren yandaş anketçileri kovdu!

Seçim hezimetinin ardından koltuğu sallanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kendisini yüzde 10'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gösteren yandaş anket şirketlerinin genel merkeze girişini yasakladığı iddia edildi.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu oylarını şişiren yandaş anketçileri kovdu!
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14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen tarihi seçimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici zaferiyle sonuçlandı.

Seçimden önce ise muhalefet yandaşı onlarca anket şirketi, muhalif partileri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu.

Anketçileri önde gösterdi 2,5 milyon oy fark yedi

Muhalefet oylarını şişiren anketçilerin gazı ile girilen iki seçim de büyük bir hüsranla sonuçlandı.

Bazı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 puan önünde gösterilen Kılıçdaroğlu, daha ilk seçimde 2,5 milyon oy fark yedi.

Mecliste çoğunluğu alması beklenen muhalif partiler ise hayal kırıklığına uğradı.

"KILIÇDAROĞLU ANKETÇİLERİ KOVDU"

Muhalif oyları şişiren anket firmaları ise seçimden sonra bu konuya açıklık getirmedi.

Odatv'de yer alan habere göre, kulislerde ise anketçi gazıyla 2 tarihi seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun cezayı kestiği konuşuluyor.

Kendisini ve partisini seçimden önce önce göstererek yanıltan tüm anket firmalarını kovan Kılıçdaroğlu genel merkeze alınmamalarını istedi.

"BUNLARA KİMSE İŞ VERMEYECEK"

İddiaya göre şirket yetkililerinin bir daha içeriye alınmamasını isteyen CHP lideri, "Genel merkeze girmeyecekler bunlara kimse iş vermeyecek" ifadelerini kullandı.

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