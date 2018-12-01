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Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Alman vekil Sevim Dağdelen ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'de terör örgütü PKK destekçisi Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile buluştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi'ne giderek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüşmüştü.
 
PKK SEVİCİ SEVİM DAĞDELEN'LE YAKIN POZ
 
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında yanındaki kadın milletvekili dikkat çekti. Terörle, terörü savunanlarla asla birlikte olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'yi her fırsatta hem de Alman meclisinde savunan, Türkiye'ye karşı Alman kamuoyunu kışkırtmaya çalışan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran Almanya Sosyal Demokrat Partisi milletvekili Sevim Dağdelen ile poz vermekten geri durmadı.

Sevim Dağdelen terör örgütü YPG'yi böyle savunmuştu...

 
 
(Sabah)

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