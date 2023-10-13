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  • Kılıçdaroğlu rakibi için hesaplattı! 500 oyda kaldı
Güncel

Kılıçdaroğlu rakibi için hesaplattı! 500 oyda kaldı

Her geçen gün yeni bir krize sahne olan CHP'de koltuk savaşı yeni bir boyut kazandı. Kurultay yarışının yaklaştığı CHP'de Kılıçdaroğlu, rakibi Özgür Özel'in kaç oya ulaşabileceğini hesaplattı. CHP liderinin kendisine yakın vekiller üzerinden yaptırdığı simülasyona göre; Özel'in en fazla 500 oy alacağı belirlendi. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul il kongresinde yaptığı konuşma sebebiyle İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat'ın disipline sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak13 Ekim 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu rakibi için hesaplattı! 500 oyda kaldı
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CHP içerisinde devam eden koltuk tartışmasında yen bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Özgür Özel'in kaç oy alabileceğini hesaplattı. Söz konu hesapta kendine yakın CHP'li isimlerin de yer aldı.

Değişimci ekibin İstanbul'u kazanmasının ardından CHP yöne-timinde Genel Başkan Adayı Grup Başkanı Özgür Özel'in gücü merak ediliyor. Seçilmiş delegeler, milletvekilleri, belediye başkanları ve PM üyeleri dahil CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaklaşık 1400 isim genel başkanlık için oy kullanacak. CHP yönetiminde yapılan simülasyonların sonuçları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na derin bir nefes aldırıyor. Hesaplamalara göre Özgür Özel'i maksimum 500 oya ulaşması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ise 800-900 bandında bir oyla delegeden güvenoyu alacağı hesaplanıyor.

CHP MATEMATİĞİ

Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, bu sonuca rağmen işi sıkı tutma taraftarı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller, siyasetin matematik üzerinden ilerlemediğine dikkat çekerek, "4 Kasım günü dahil kongre bitene kadar işi sıkı tutmalıyız. Şu an öndeyiz ama bu durum rehavete götürmemeli" görüşünde. Özel'den yana olan değişimciler ise Özel'in potansiyelinin 500 oyla sınırlı kalmadığını "Özgür Bey'in 500'den daha fazla oyu var. Son il kongreleri ile birlikte öne geçebiliriz" değerlendirmesi yapıyor.

SIK SIK 'DEĞİŞİM' DEDİ

Partisinde genel başkanlık yarışına giren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede sorularını yanıtlayan İmamoğlu ve Özel sık sık değişim çağrısı yaptı. Yerel seçimlere işaret eden Özel, İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Özel, 4 Kasım'da yaşanacak değişimin ittifak konusunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özel, "Yaşanacak değişimin ittifaka yansıması çok iyi olacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 1 NİSAN HAYALİ

İmamoğlu CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel için özel bir dostluklarının olduğunu belirtirken Özgür Özel ise, "Gelirken bir dilek tuttuk. 1 Nisan günü İBB'de meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk" şeklinde konuştu. İmamoğlu'na gelen "CHP'de genel başkan adayınız kim" sorusuna İmamoğlu isim vermeden "İktidarı hem yerelde, hem genelde elde etmemiz için ihtiyacımız kurultayda değişimdir" cevabını verdi. Özgür Özel ayrıca İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i de ziyaret ederek, başarılar diledi.

İMAMOĞLU DİSİPLİN ÇAĞRISINDA BULUNDU

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul il kongresinde yaptığı konuşma sebebiyle İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat'ın disipline sevk edilmesi gerektiğini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan İmamoğlu konuyla ilgili bir soruya "Muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

  • Koltuk savaşı
  • Kurultay yarışı
  • İstanbul İl Başkanı disiplin

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