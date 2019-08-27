Kılıçdaroğlu sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarının karşısında olduğunu açıkladı. Ardından da milletvekillerini HDP’ye destek için Mardin’e gönderdi. CHP milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, görevden alınan Ahmet Türk’ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. CHP’li Cihaner “Antidemokratik ve hukuk dışı kayyum darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

‘KARDEŞ PARTi’ DEDi

MARDİN, Van ve Diyarbakır belediyelerine kayyum atanmasının ardından Gebze’de düzenlenen programda konuşan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da dün “HDP kardeş partimizdir” açıklamasında bulundu. Yılmaz’ın bu sözleri büyük tepki topladı.