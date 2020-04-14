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Kılıçdaroğlu 'sahra hastanesi' demişti, bakın ne çıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın “Bin yataklı sahra hastanesi yaptık” dediği yerin fuar alanı olduğu ve uygun şartları taşımadığı belirlendi.

14 Nisan 2020 Salı 08:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 08:24
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Adana’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi, fuar alanına ‘sahra hastanesi’ görünümü verip, “Bin yataklı sahra hastanesi yaptık” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında “Bir belediye başkanının yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor” diyerek iddiayı sürdürdü. Ancak bahsedilen yerin fuar alanı olduğu ve hastane şartlarını taşımadığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘sahra hastanesi’, dediği yerin merkez ilçe Çukurova’ya bağlı Kurttepe Mahallesi’nde yer alan; 13 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 80 bin metrekarelik ‘Uluslararası Adana Fuar ve Kongre Merkezi’ olduğu belirlendi. Konuyla ilgili olarak ilk resmi açıklama Adana Valisi Mahmut Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

YAKIŞIKSIZ BİR DURUM

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik , ‘Twitter’ üzerinden yaptığı açıklamada; “Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır” ifadesini kullandı.

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