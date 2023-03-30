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Güncel

Kılıçdaroğlu ''sana söz'' dedi, tam tersini yaptı!

Sloganı 'Sana söz' olan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir sözünü tutmadı: Yerel seçimde 'Kimse işini kaybetmeyecek' diye söz verdi, sadece İBB 15 bin kişiyi attı.

Sabah30 Mart 2023 Perşembe 07:33 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ''sana söz'' dedi, tam tersini yaptı!
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"Sana söz" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. "Kimseyi işten çıkarmayacağım" dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise yüzde 400 zam geldi

"Sana söz" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, lafta kalan vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. Çiftçilere bedava traktörden öğrencilere ücretsiz ulaşıma kadar pek çok söz veren Kılıçdaroğlu ve partisi, sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Sabah'ın haberine göre, 2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi. Seçim sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan işçi sayısı 15 bini aştı. Protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sözünü de tutmadı.

ÖĞRENCİYE DE YALAN SÖYLEDİLER

Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda, "CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı" sözü verildi. CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde yüzde 400'e yakın zam geldi.

"İNANAMAYACAKSINIZ AMA..."

CHP'nin meşhur yalanlarından biri de "Kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör" olarak hafızalara kazındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" sözü gündem oldu. Seçim sonrası "Nerede bu traktörler?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çarpıcı olsun diye yapmıştık" diyerek skandal bir savunmaya imza attı.

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