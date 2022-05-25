''Kılıçdaroğlu, siyasi bir tutsak gibi konuşuyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, ABD'ye kaçacak" iddiasını dayandırdığı belgelerin Amerikan Gelir Dairesi'ne bildirilen verilerden alındığı ve kamuya açık olduğunun ortaya çıkmasının ardından uzmanlar, 24 TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU, SİYASİ BİR TUTSAK GİBİ KONUŞUYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir tutsak gibi konuştuğuna dikkat çeken 24 TV Güvenlik Analisti Yusuf Alabarda, "Özellikle bir kaset kumpasından sonra CHP'nin başına getirilmiş Kılıçdaroğlu, kendisini oraya getiren iradeye tutsak gibi önüne ne koyulursa yalanlarını bize aksettirdi. Kemal beyin bu "kaçacaklar" söylemine ve yalanlar dizisine bir yenisini daha eklemiş oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kanalında kaçacaklar iddiasında bulunduğunu hatırlatan Alabarda, Kılıçdaroğlu'nun bir iç muhasebe yapması gerektiğini dile getirdi.

"KILIÇDAOĞLU'NUN İDDİALARINA MUHALEFET MEDYASI DA İNANMIYOR"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, "Uzun süredir 15 seçimdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisine oy veren seçmene yönelik muhalefet medyasında bir öfke hali var. Muhalefet medyası da biliyor Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek olmadığını" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ABD HUKUK DEVLETİ" SÖYLEMİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Türkiye'ye yönelik HalkBank, F-35 gibi konularda hukuksuz yaptırımlarını gözardı ettiğini belirten Hukukçu Cüneyd Altıparmak, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hukuk devleti olduğu iddiası, bir sol parti lideri olduğunu söyleyen ana muhalefet liderinin ağzından dökülüyorsa burada ciddi manada bir problem söz konusu. Bir ülkeye hukuk devleti diyorsanız önce hukuk devleti dediğimiz olgunun kendi milletinize zarar vermiyor olması lazım" dedi.