Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırıp kitabını yazdı! İçler acısı detaylar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun batırdığı SSK'yla ilgili yazdığı kitapçık ortaya çıktı. "Vur, Ama Dinle..." başlıklı kitapçıkta, Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığının itiraflarının yanı sıra Türkiye'nin sağlık sisteminin içler acısı durumunu gözler önüne seren detaylar var. Kılıçdaroğlu'nun yer verdiği bilgiler Türkiye'nin son 20 yılda sağlıkta nasıl çağ atladığını da gözler önüne seriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarını hedef almasına yönelik tepkiler de devam ediyor. Dün SSK Genel Müdürü iken kurumları yıpratmamak gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bugün ise devletin bütün kurumlarını seçim malzemesi yaparak hedef almaya başladı. Kızılay'a yönelik sistematik saldırının ardından, geçtiğimiz günlerde de yeni helikopterlerin teslim edilmesine rağmen THK kurumuna karşı saldırıya geçti. Oysa SSK Genel Müdürü iken çıkardığı "Vur, ama dinle..." isimli kitabında 'eleştirinin de özellikle kurumları yıpratmak amacını taşımaması gerekir' yazdığı ortaya çıktı.

UZUN KUYRUKLARI VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun yer verdiği detaylar Türkiye'nin son 20 yılda sağlık nasıl çağ atladığını da gözler önüne seriyor. Kılıçdaroğlu, 16 sayfa ve eklerinden oluşan kitapçığın girişinde, "Elbette ki kurumun eleştirilmesi gereken çok yönleri var" diyor.

SSK'nın vahim durumu da şu şekilde özetleniyor: Kurum en büyük eleştiriyi hastanelerinden dolayı almaktadır. Oluşan uzun kuyruklar haklı olarak şikayetlere yol açmaktadır.

HASTANE YAPILDI, AÇILAMIYOR

Personel eksikliği nedeniyle biten hastaneler hizmete açılamamakta, çalışan hastanelere ise personel eksikliği nedeniyle iyi hizmet verememektedir.

21 BİN PERSONEL LAZIM

SSK sağlık tesislerinin verimli çalışabilmesi için, kadro sayısının 66 bin olması gerekmektedir. Ancak bugün 45 bin personel ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. SSK sağlık hizmetini 21 bin eksik kadro ile vermektedir. Personel yetersizliği nedeniyle çalıştırılamadığı için Sağlık Bakanlığı'na 4 hastane devredilmiştir.

REKOR AÇIKLA BIRAKTI

Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı 1992-1999 yıllarında SSK rekor açık verdi. 1990'da %15 bütçe fazlası veren kurum 1999'a gelindiğinde 2 milyar 666 milyon dolara açık verir hale gelmişti. 1996 yılında Refah Partili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik tarafından görevden alınmış ancak mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma kararı aldırmıştı.