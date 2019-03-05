Kılıçdaroğlu: Suriye´nin kuzeyindeki teröristler bize saldırmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir beka sorunu olup olmadığı sorusuna karşılık yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.

"ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR"

Kılıçdaroğlu, beka sorusuna ilişkin "Hayır, Türkiye'nin beka sorunu yok" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, sunucunun ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde desteklediği terör örgütü PKK/PYD'yi işaret etmesine üzerine "Onlar bize mi saldıracaklar" karşılığını verdi.

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, "Kılıçdaroğlu, 'PKK o silahlarla bize mi saldıracak' derken 30 yıldır kimle savasıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.