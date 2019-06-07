Terör örgütü propagandasından mahkum edilmişti, makamında kabul etti

Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmaktan mahkum edilen Ayşe Çelik'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti.