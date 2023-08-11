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Kılıçdaroğlu teröristlerin iade edileceği anlaşmaya karşı çıktı: Son derece vahim ve sorunlu

Türkiye ile İngiltere, insan kaçakçılığının önüne geçmek adına dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma ile ayrıca FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler de Türkiye'ye iade edilecek. Seçimlerde FETÖ ve PKK terör örgütlerinin tam desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise anlaşmaya karşı çıkarak 'son derece vahim ve sorunlu' ifadesini kullandı.

11 Ağustos 2023 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu teröristlerin iade edileceği anlaşmaya karşı çıktı: Son derece vahim ve sorunlu
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İngiltere, yasa dışı göçle mücadele kapsamında, Türkiye ile "insan kaçakçılarının ağlarını çökertmek" üzere bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Bölgede süren siyasi istikrarsızlıklar, kötü yönetişim, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle ciddi bir göç baskısı altındaki Türkiye'nin insani dış politikasının önemli bir boyutunu düzensiz göçle mücadele oluşturuyor.

Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri ve yasal göç yollarının güçlendirilmesi yıllardır Türkiye'nin öncelikli hedefi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında tüm kurum ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde kararlılıkla yoğun çaba gösteriyor.

Bu konuyu bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiren Türkiye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif ve işbirliği talep edilen bir ülke.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle düzensiz göçü engellemek, başka ülkelerde yaşamak isteyen göçmenlere daha iyi fırsatlar sunmak amacıyla, yasal göçü teşvik etmek için mevcut işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapan Türkiye, İngiltere ile de bu yönde son dönemde somut ve sonuçlara odaklı adımlar atıyor.

Son dönemde göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir güzergah oluşturdu. Tespitlere göre, gidenlerin çoğu terör örgütleriyle iltisaklı şahıslar ya da Türkiye'yi karalayıp iltica eden kişiler.

TÜRK VE İNGİLİZ KURUMLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ OLACAK

Bu konuda Türkiye ve İngiltere, kolluk kuvvetleri istihbarat paylaşımı dahil olmak üzere işbirliği yapıyor.

Birkaç kez resmi açıklamayla İngiltere'den Türkiye'ye üçüncü ülke vatandaşlarının kabul edilmesi gibi bir durumun olmadığı kesinlikle belirtilirken, İngiltere de Türkiye'nin bu konudaki tepkisini bildiği için özellikle hassasiyet gösteriyor.

İngiltere, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine yardımcı olacak Mükemmeliyet Merkezine destek verecek.

Ayrıca İngiltere, Türkiye'nin göçmenlerin çaresizlikten katıldığı örgütlü suç ağlarına karşı aldığı tedbirlere ve düzensiz göçle mücadelede attığı diğer adımlara da katkıda bulunacak.

İngiltere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini de destekleyip, bu konuyu G7 platformunda da gündeme getirecek.

TERÖRİSTLER İADE EDİLECEK

İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi'ne destek verecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'den kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları da Türkiye'ye iade edilecek.

KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ OLDU

Bu önemli anlaşmaya ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıktı.

Anlaşmayı 'son derece vahim ve sorunlu' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Saray ve şürekâsına şunu söylemek isterim; bu iş, beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye'ye müdahale anlamına geliyor.

Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir. Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi'nin İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu.

İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok. Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz."

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