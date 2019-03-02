Kılıçdaroğlu vatandaşı tehdit eden CHP'li başkan adayı Savaş'ı övdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam, hizmet etmem' diyerek halkı tehdit eden CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, halkı adam yerine koymayan Savaş'ın 'insan sevgisi'ni örnek gösterek, CHP'li adayı övdü.
CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş, kendisine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceğini söyleyerek gündeme geldi. Bir köy ziyaretinden halka “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” diyen CHP'li Savaş, tepki topladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SAVAŞ'A ÖVGÜ
Bu skandalın hemen ardından Hatay'a giden Kılıçdaroğlu, CHP'li Savaş'ı ziyaret ederek halka tehditler savuran adayına sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, vatandaşa yönelik skandal sözleriyle tüm Türkiye'de tepki gören Savaş'ı "yüreğinde insan, vatan, bayrak sevgisi olan bir belediye başkanı" sözleriyle övdü.
(gunes.com)
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