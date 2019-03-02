12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kılıçdaroğlu vatandaşı tehdit eden CHP'li başkan adayı Savaş'ı övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam, hizmet etmem' diyerek halkı tehdit eden CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, halkı adam yerine koymayan Savaş'ın 'insan sevgisi'ni örnek gösterek, CHP'li adayı övdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş, kendisine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceğini söyleyerek gündeme geldi. Bir köy ziyaretinden halka “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” diyen CHP'li Savaş, tepki topladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAVAŞ'A ÖVGÜ

Bu skandalın hemen ardından Hatay'a giden Kılıçdaroğlu, CHP'li Savaş'ı ziyaret ederek halka tehditler savuran adayına sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, vatandaşa yönelik skandal sözleriyle tüm Türkiye'de tepki gören Savaş'ı "yüreğinde insan, vatan, bayrak sevgisi olan bir belediye başkanı" sözleriyle övdü.

(gunes.com)

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

İki ülke arasında normalleşme sinyali! Seferler yeniden başlıyor

İki ülke arasında normalleşme sinyali! Seferler yeniden başlıyor

Mars'a ilk kazma vuruldu

Mars'a ilk kazma vuruldu

Halkı tehdit eden CHP'li adaya Kılıçdaroğlu'ndan övgüler

Halkı tehdit eden CHP'li adaya Kılıçdaroğlu'ndan övgüler

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'
 

POPÜLER HABERLER

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA