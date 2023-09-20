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Güncel

Kılıçdaroğlu ve CHP yine şaşırtmadı: Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna sessiz kaldılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Dışişleri Bakanlığı tarafından antiterör operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada 'Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır' ifadeleri kullanıldı. Türkiye tarafından terör örgütü PKK ile mücadele için Suriye ve Irak'a düzenlenen sınır ötesi operasyonlara her fırsatta karşı çıkan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu operasyon hakkında sessizliğe gömüldü. Seçim zamanında ‘milliyetçilik' naraları atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine sessiz kalması tepki çekti.

20 Eylül 2023 Çarşamba 04:44 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ve CHP yine şaşırtmadı: Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna sessiz kaldılar
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.

BAKAN GÜLER MEVKİDAŞI ZAKİR HASANOV, İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi.

Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'DEN KARABAĞ'DAKİ ASKERİ OPERASYONA DESTEK

Türkiye kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan ordusuna ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir silahlı saldırıları ve provokasyonları sürdürdüğü belirtilerek, "Azerbaycan ordusu tarafından bugün münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Azerbaycan'ın sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmediği kaydedildiği açıklamada, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan arasında yürütülen görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, istikrarın tesisi için yegane yol olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NDAN YİNE SES YOK

14 Mayıs'taki seçimin ilk turunda hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki 2.turda 180 derece dönerek "milliyetçilik" kılıfına bürünmüştü. Seçim meydanlarında bukalemun siyaseti güden Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP ve Kılıçdaroğlu, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla başlatılan antiterör operasyonu hakkında sessizliğe büründü. Seçim zamanında 'milliyetçilik' naraları atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine sessiz kalması ise sosyal medyada tepki çekti.

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