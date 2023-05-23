CHP'nin seçim sonrası, 'seçim sistemimiz çöktü' algısını yine CHP'li bir isim çökertti. CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin yöneticisi Sedat Doğan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda kendi sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç önde olmadığını açıkladı. 14 Mayıs'ta seçim yasaklarının kalktığı ilk andan itibaren başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu açıkladılar. Ancak ajanslardan gelen verilerde ise cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi baştan sona önde götürdü.

SEÇİM SONRASI ONURSAL ADIGÜZEL HEDEF OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından ise CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel hedef oldu. O akşam CHP'nin seçim sisteminin çöktüğünü iddia eden partililer, Adıgüzel'i istifaya zorladı. Baskılara dayanamayan Onursal Adıgüzel de görevinden istifa etti.

SEÇİM SİSTEMİNİ HAZIRLAYAN YÖNETİCİ İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ZAMAN ÖNDE OLMADI

CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin başında yer alan Sedat Doğan, yaptığı açıklamada kendi seçim sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman önde olmadığını belirtti. "Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." diyen Doğan, "Mesela İstanbul ekibi Türkiye Gönüllüleri diye bir oluşum kurmuşlardı. Belki buradan gelen sonuçlar ile açıklama yapmışlardır. Ayrıca Altın Sandık uygulaması yaptırdıklarını biliyorum. Oradan gelen sonuçlar yanıltıcı olmuş olabilir. Başkanlarımız büyük bir özveri ile çalıştılar. Halkı sandıklarda tutmak da kolay değil. Ama yapılan açıklamalar günün sonunda hatalı ise, bunun suçlusu Onursal'ın sistemi ilan edilmemeliydi. Daha şeffaf olunabilirdi." ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİMİZ TIKIR TIKIR ÇALIŞTI"

Doğan açıklamasında, başta Onursal Adıgüzel olmak üzere, ekibinin dünya standartlarında bir iş çıkardığını belirtti. Doğan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi, "Birinci ağızdan size söyleyeyim: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı.

Ben, Onursal, Orhan Abi, Yekta ve 20 kişilik profesyonel ekibim dünya standardında bir iş çıkardık. Ekibimin yıpranmasını istemediğim için isimlerini burada paylaşmıyorum. Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu."

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Onursal partiyi tartıştırmamak için onurlu bir davranışta bulundu ve istifa etti. Ama toplumumuz "istifa" kavramını yıllar içinde unuttuğu için, onu suçlu saydılar. Onursal bu işi Türkiye'deki en iyi profillerin yapacağından daha iyi yaptı.

SEÇİM SONRASINI BEKLİYORUM

Söyleyeceğim çok şey var da, seçim sonrasına saklıyorum. Seçim gününe ait birkaç ekran görüntüsünü paylaşıyorum, buz dağının görünen yüzü.