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Pazarlık masası kuruluyor: Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin tarihi belli oldu

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi saflarına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia ediliyor.

28 Mart 2023 Salı 15:28 - Güncelleme:
Pazarlık masası kuruluyor: Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin tarihi belli oldu
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6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi'nin Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi saflarına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia ediliyor.

YARDIMCILIK TEKLİFİ OLMAZSA BAKANLIK

CHP'nin Muharrem İnce'ye teklifleri konusunda da çeşitli kulisler dolaşıyor. Konuşulanlara göre İnce'ye 8. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilecek. Kabul edilmemesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve seçilecek yerden 10 milletvekili kontenjanı önerilecek.

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