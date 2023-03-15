Altılı Masa'da tüm ittifak üyelerine "cumhurbaşkanı yardımcılığı" vaat eden Kılıçdaroğlu, 2017'de cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik olarak "Devleti çökertirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çelişen açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Millet İttifakı'nın liderleri tarafından imzalanan 12 maddelik mutabakat metninde, ittifakta yer alan 5 genel başkan ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı taahhüt altına alındı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Sabah'ın haberine göre, Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" dedi. 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistem tepki toplarken, akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2017'de bir televizyon programında yaptığı konuşma geldi.

"DEVLET ÇÖKER" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik olarak "Devleti çökertirsiniz" açıklamalarında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı sayısına yönelik yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı: Ben bütün il başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim, Mümkün mü? Mümkün. Engel var mı? Hiçbir engel yok. İster ilkokul mezunu ister üniversite mezunu olsun. 'Hepsini ben cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ettim' diyecek. Bu olmaz diyoruz. Olur mu böyle şey. Böyle şey olmaması için düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeyi parlamentonun yapması lazım. Ama kalkıp 'Ben cumhurbaşkanıyım, bunların hepsini atadım' dediğiniz andan itibaren devleti çökertirsiniz" ifadelerine yer vermişti.