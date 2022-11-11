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Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Türk halkına hakaret eden şahsa da sahip çıktı

Birçok vatan haini ve tetikçiye sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Türk halkına alenen 'aptal' ifadesiyle hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı arayarak geçmiş olsun dilediğinde bulunduğu ve selam ilettiği öğrenildi.

AA11 Kasım 2022 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Türk halkına hakaret eden şahsa da sahip çıktı
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında ekmek ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." demişti.

MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI

Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TÜRK MİLLETİNE HAKARET EDEN KOLİVAR'A ARKA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.

"SELAMLARIMI İLETİN"

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.

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