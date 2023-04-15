Kılıçdaroğlu yüzünden tefecilerin eline düştü!

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin işsiz bıraktığı Numan Büyükhan, CHP Genel Merkezi önünde adalet bekleyişini sürdürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarılan 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'daki eylemine parası kalmadığı için son vermek zorunda kalmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Cebinde kalan son parasıyla Tekirdağ'a dönen Büyükhan, kredi çekemeyince tefeciye düştü. Tüm bunlara rağmen haksızlığın giderilmesi için CHP'den hâlâ bir ses çıkmadı. Hakkını aramaktan vazgeçmeyen Büyükhan, "Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce 'Kazandığımız belediyelerde hiçbir işçiyi, kardeşimizi işten çıkarmayacağız' sözü vermişti.



Şeref söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Benim gibi binlerce işçi işsiz kaldı. Ben haftalardır protestomu sürdürüyorum. İşim olmadığı için kredi çekemedim. Tefeciye gitmek zorunda kaldım. Mağduriyetimi gidermek adına hiçbir adım atılmadı. Hakkımı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Bu siyah çelengi de sözünde durmayıp işten çıkardıkları tüm işçiler adına bırakıyorum" dedi. Siyah çelengi genel merkezin önüne bırakmaya çalışan Büyükhan'a güvenlik görevlileri müdahale etti.

