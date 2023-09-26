Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Millet CHP'nin statükosundan bıktı

Yalova'da 23 milyon liralık yolsuzluk iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan CHP'nin iç yüzünü gösteren iddialı itiraflar geldi. Salman, milletvekilliği için Ankara'ya gittiğini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, Kılıçdaroğlu'nun kendisine adaylık için onay verdiğini ancak yarı yolda bırakılarak aday gösterilmediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İçişleri bakanlığı tarafından görevinden alınan ve milletvekili olmak için belediye başkanlığından istifa eden Yalova belediyesinin eski belediye başkanı Vefa Salman, bu kez de CHP'nin ikiyüzlü siyaset anlayışını gözler önüne seren açıklamalarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilli seçimlerine ilişkin yerel bir haber sitesine röportaj veren Salman, "Kılıçdaroğlu'nun onayıyla belediye başkanlığından istifa ettim FETÖ'den hapis cezası almış olan bir kişiyi milletvekili adayı yaptılar. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan'a söz verildiği için yarı yolda bırakıldım " dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, eşi Dilek Salman ve avukatı Deniz Baykal ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Salman,"Kılıçdaroğlu'nun onayı olması durumunda belediye başkanlığından istifa edip milletvekili adaylığına başvurmayı planladım. Bu konuda Kılıçdaroğlu onay verdi. CHP genel başkan yardımcıları da olumlu görüş bildirdi" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENME DİYE BENİ UYARDILAR"

Ankara'daki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç'un da kendisine olumlu görüş bildirdiğini açıklayan Salman, "Hatta Ali Mahir Başarır bana, Ankara'da ev tutana kadar bende kalırsın" dedi.

Ancak bu süreç içinde bir milletvekilimiz bana Kocaeli (Gebze) Yalova ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının Milletvekili yapılacağını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'na güvenme, bu işte bir tezgah var" şeklinde uyardı, Beni uyaran milletvekilinin dediği aynen çıktı.Benim yerime listeye koydukları Yalova Milletvekili Tahsin Becan, 20 yıldır CHP'nin kapısından içeri girmemiş biridir. Ayrıca, FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın parasını aktardığı için, terör örgütüne yardım etmekten 9 ay 10 gün hapis cezası almış bir kişidir. Seçimden önce genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'e bu bilgi iletilmesine rağmen, Becan partimizden milletvekili oldu. CHP'de partiyle ilgisi olmayan paralı isimler, bu dönem milletvekili oldu. Mesela Giresun'da da CHP'nin kapısından girmemiş Gezmiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın karısı Elvan Işık Gezmiş'i de milletvekili yaptılar" dedi.

"240 BELEDİYENİN YARISINI KAYBEDERİZ"

Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması halinde 240 belediyenin yarısını kaybedeceklerini ve CHP üyelerinin üçte birinin sandığa gitmeyeceğini ileri süren Salman, "Kılıçdaroğlu olduğu sürece Z kuşağının tamamının oyunu kaybederiz. Millet CHP'nin statükosundan bıktı" dedi.