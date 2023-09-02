Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzaladığı ortaya çıkmıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı olacak ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacaktı.. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu itiraf etti.

Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'li Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"BİZ ÜMİT ÖZDAĞ BAKAN OLSUN DİYE Mİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİK?"



"Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?" diyen Beştaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik." diye konuştu.

"PARTİMİZ SUNULAN ŞARTLARI ASLA KABUL ETMEZ"



HDP vekili, "Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez." ifadelerini kullandı.

HDP'li Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı