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Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı! CHP'de MYK apar topar toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği ve CHP meclis üyelerinin de katıldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı sonrası CHP'de etekler tutuştu. Sızdırılan toplantı sonrası Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü topladı. Toplantıda, söz konusu görüşmeye dahil olan 2 isimin katılmadığı ortaya çıktı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı! CHP'de MYK apar topar toplandı
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Seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemiyle sarsılan parti, bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan toplantısıyla çalkalandı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi tarafında olduğu bilinen İmamoğlu, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup ile toplantı düzenledi.

TOPLANTI SIZDIRILDI

Kılıçdaroğlu'nu devirme görüşmesi olarak nitelendirilen toplantı sızdırıldı. Toplantının ifşa olması sonrasında İmamoğlu, "Sızdıranı araştıracağız." açıklamasında bulundu.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

MYK toplantısının hangi gündemle bir araya geleceği belirtilmedi ancak, ana konunun sızdırılan toplantı olduğu konuşuluyor.

İSTİFALARI İSTENECEK

Bir diğer yandan sosyal medyada konuya dair yorum yapan siyasi isimler ve gazeteciler, MYK toplantısında sızdırılan görüşmede bulunan MYK üyelerinden bazı isimlerin istifasının isteyeceği iddia ediliyor.

2 İSİM MYK'YA KATILMADI

Öte yandan İmamoğlu'nun yönettiği toplantıya katılan iki ismin CHP'de olağanüstü toplanan MYK'ya katılmadığı öğrenildi.

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