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Kılıçdaroğlu'na ''halkı kandıramazsınız'' eleştirisi: Değiştirilemeyecek bir feraset var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak ortağı İYİ Parti'den dikkat çeken bir eleştiri geldi. İYİ Partili Ümit Özlale, 'İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz. Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz. Parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz. Türk seçmenin kandırılamayacak, hiçbir şekilde değiştirilemeyecek bir feraseti var.' eleştirisinde bulundu.

23 Temmuz 2023 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na ''halkı kandıramazsınız'' eleştirisi: Değiştirilemeyecek bir feraset var
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8'li koalisyon, seçimin ardından dağıldı. Her partide kriz yaşandı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' baskısı artarken İYİ Parti'de de hem seçmen hem de partililer kazan kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de ittifak ortaklarından eleştiriler gelmeye devam ediyor.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir eleştiri de ittifak ortağı İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale bir televizyon programında genel seçim süresince yürüttükleri politikayı ve Kemal Kılıçdarğolu'nu sert şekilde eleştirdi. İYİ Partili Özlale, "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz. Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz. Parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz. Ben siyasette çok yeni birisiyim. Ama Türk seçmeni kandırılamayacak, hiçbir şekilde değiştirilemeyecek bir feraseti var. Bir sağduyusu var." dedi.

İLETİŞİM HATALARI YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim süresince iletişim hataları yaptığına dikkat çeken Özlale, "Kemal Bey bu siyasi süreçte birçok iletişim hatası yaptı. Belki de bunlar o dönemde belki de göz ardı edildi. Rahatsız duyulmasına rağmen kapalı kapılar ardından bu problemler çözüldü. Biz kamuoyunda haklı itirazlarımızı dile getirdik. Fakat seçmen şunu gördü. Burada bir belirsizlik var. Burada her şey şeffaf değil. Burada birçok başlılık var. Karşımdaki ittifak ne yapacağı konusunda bana net bir mesaj veremiyor." diye konuştu.

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